İSTANBUL, (DHA)- MEDİPOL Sağlık Grubu'ndan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, homeopatinin yalnızca belirtileri değil, kişinin şikayetlerinin altında yatan nedenleri değerlendiren tamamlayıcı bir yaklaşım olduğunu belirterek, 'Homeopati tedavisinde hedef yalnızca fiziksel belirtileri ortadan kaldırmak değildir. Kişinin şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri değerlendirmek ve bireyi bütüncül bir yaklaşımla ele almak esastır' dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi GETAT Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, homeopatinin kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunu bir bütün olarak ele alan bir yaklaşım olduğunu belirterek yöntem hakkında bilgi verdi.

Homeopatinin temel amacının hastalığın nedenlerini anlamaya çalışmak olduğunu belirten Dr. Özcan, 'Homeopati tedavisinde hedef yalnızca fiziksel belirtileri ortadan kaldırmak değildir. Kişinin şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri değerlendirmek ve bireyi bütüncül bir yaklaşımla ele almak esastır. Bu yöntem, kişinin doğal iyileşme kapasitesini desteklemeyi amaçlayan tamamlayıcı uygulamalar arasında yer alır' dedi.

'HOMEOPATİ İLE FİTOTERAPİ AYNI DEĞİL'

Homeopatinin sıklıkla fitoterapi ile karıştırıldığını ifade eden Dr. Özcan, 'Fitoterapi ve homeopati farklı uygulamalardır. Fitoterapide bitkilerin kendileri kullanılırken, homeopatide farklı hazırlama yöntemleriyle elde edilen ürünlerden yararlanılır. Bu nedenle iki yöntemin etki mekanizmaları ve uygulama prensipleri birbirinden farklıdır' diye konuştu.

'TAMAMLAYICI TEDAVİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR'

Homeopatinin bazı sağlık sorunlarında tamamlayıcı yaklaşım olarak değerlendirilebildiğini belirten Dr. Özcan, 'Alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, migren, fibromiyalji ve bazı kronik sağlık sorunlarında homeopati tamamlayıcı uygulamalar arasında yer alabiliyor. Ancak tüm bu uygulamaların hekim değerlendirmesi ve takibiyle planlanması büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

'AMAÇ SADECE UZUN YAŞAMAK DEĞİL'

Dr. Özcan, 'Tamamlayıcı tıp yöntemlerine yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, sağlığın korunması amacıyla da başvurulabiliyor. Burada önemli olan yalnızca uzun yaşamak değil, yaşam kalitesini koruyarak sağlıklı yaş almaktır' dedi.