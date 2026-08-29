Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ROMANYALI doktorlar, girişimsel radyoloji de vücuttaki hastalıklı dokunun soğuk ya da lazer gibi yöntemlerle kontrollü bir şekilde yok edilmesi işlemi olan ablasyon yöntemini öğrenmek ve deneyimlemek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) geldi. Romanyalı doktorlar uygulanan ablasyon yöntemini canlı hastaların tedavi edilmesi sırasında görerek deneyimledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romanya'dan eğitim almak için gelen 7 doktora ev sahipliği yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berat Acu ve ekibinin bir günde 8 canlı hastaya uyguladığı ablasyon yöntemi tedavisini izleyerek eğitimini alan doktorlar, uygulama yöntemleriyle ilgili de detaylı bilgi aldı. ESOGÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berat Acu, Türkiye'nin özellikle ablasyon yöntemi konusunda çok ciddi bir bilgi ve deneyime sahip olduğunu söyledi. Girişimsel radyolojiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Acu, 'Girişimsel radyoloji, radyolojik görüntüleme yöntemiyle eşliğinde hastanın vücut bütünlüğünü bozmadan, vücut boşluklarına girip ya da damar içerisinden yol bularak hastalıkları tedavi eden bir disiplin. Kısaca ameliyatsız, ameliyat diyebileceğimiz yöntem. Bu tekniklerde hastalar herhangi bir yatış olmadan veya en fazla 1 gün yatış yaparak hastaları tedavi ediyoruz. Ondan sonra taburcu ediyoruz. Böylelikle hem hastaların iyileşme süreçleri çok çabuk oluyor hem de ekonomik maliyeti çok daha az oluyor' dedi.

'DÜNYA İLE YARIŞABİLECEK DURUMDAYIZ'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 2022 yılından bu yana Tayland, Vietnam, Mısır, Kafkaslar, balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Irak, Suriye, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan doktorlara eğitim verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Acu, 'Türkiye girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Dünyada yapılan tüm işlemler, burada yapılıyor. Amerika, Kanada ve Avrupa'da yapılan her türlü işlem bizim ülkemizde her yerde yapılabiliyor. Türkiye girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Bizim sağlık alanındaki altyapımız çok iyi durumda. Cihazlarımız ve yetişmiş personelimiz var. Dünya çapında ve dünya ile yarılabilecek bir düzeydeyiz. Bugün aldığımız vakalar özellikle tümör vakaları. Vücut bütünlüğünü bozmadan tümörleri yakma yöntemiyle yok ediyoruz. Bu işi dünyada çok iyi yapan 4 ülkeden biri Türkiye. Bunu bilen duyan hekim arkadaşlarımız yurt dışından bizim bilgi ve deneyimlerimizden faydalanmak için müracaat ediyor. Biz onlara kendi bilgi ve deneyimlerimizi aktarma fırsatımız oluyor. Burada gördüklerini de kendi ülkelerinde icra ediyorlar. Bugün de Romanya'dan girişimsel radyolog arkadaşlar geldiler. Bugün 8 tümör hastası tedavi ettik. Hekim arkadaşlarımız gayet memnun kaldılar, Türkiye'nin bu düzeyde olduğunu kendileri de görünce hem şaşırdılar hem de takdir ettiler' diye konuştu.

'DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Yabancı hekimlerin koordinatörü Umut Deniz Çulhalık da Türkiye'nin özellikle ablasyon yöntemi konusunda dünyada dördüncü sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:

'Yurt dışından gelecek hekimler bize başvuruyor. Bizde onları talep ettikleri eğitimleri alabilecekleri hastanelere yönlendiriyoruz. Bugün misafirlerimizi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdik. Girişimsel radyoloji konusunda dünyada önde gelen 4 ülkeden biri Türkiye. Gelen yabancı hekimler, hem işlem sayısı ve kalitesi açısından birçok yerde bulamayacakları gözlem fırsatı buluyorlar. Girişimsel radyoloji anlamında Türkiye çok önemli merkezlerden biri. Vücuttaki hastalıklı dokunun lazer gibi yöntemlerle kontrollü bir şekilde yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemi olan ablasyon için söyleyebilirim ki, Güney Kore, İtalya, Çin'den sonra biz geliyoruz. Bu bizim için gurur verici.'

Romanya'da özel bir hastanede girişimsel radyolog olan ve Türkiye'ye eğitim almak için gelen 7 doktordan biri olan Uzm. Dr. Roman Alexandru Loan da çok önemli deneyim ve bilgi sahibi olduklarını söyledi. Romanya'da bu eğitimi alabilecekleri bir sağlık kuruluşu olmadığını anlatan Uzm. Dr. Loan, 'Fransa'da eğitim aldım ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te görev yapıyorum. Bugün ablasyon tekniklerini öğrenmek için geldik. Romanya bu konuda henüz yeni bir ülke. Ablasyon çok fazla uygulanmıyor. Bu yöntemi orada öğrenebileceğimiz bir yer olmadığı için Türkiye'ye geldik. Türkiye'de burada öğrendiklerimizi ülkemize döndüğümüzde kendi ülkemize kullanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen Romanyalı doktorlar, gün boyu kanser tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemlerinin uygulanışını yerinde inceledi. (DHA)