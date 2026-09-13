Mikail KARAMAN / ANKARA, (DHA)- GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ligde 7 puanla yoluna devam eden başkent temsilcisi, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyi telafi ederek taraftarı önünde 3 puana uzanmayı amaçlıyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sezonun ilk 4 haftasında; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, rakip filelere 4 gol gönderirken kalesinde 7 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son karşılaşmasında ise Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Başkent ekibinin 1 puan gerisinde yer alan Kasımpaşa, bu sezon ligde mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 4 haftada; 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Rakip kaleleri 5 kez havalandıran Kasımpaşa, kalesinde 4 gole engel olamadı. İstanbul ekibi, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği ile Kasımpaşa bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14'ünü başkent temsilcisi kazanırken, Kasımpaşa 10 maçta galip geldi. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmek istiyor. (DHA)