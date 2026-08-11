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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Edirne-Kapıkule kara yolu kenarındaki biçilmiş buğday tarlasında bugün saat 15.30 sıralarında U.T.'nin park ettiği 39 SJ 560 plakalı TIR'da yangın çıktı. Sürücü U.T. dumanların yükseldiğini görüp araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, alevlerin sıçradığı tarla zarar gördü. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, TIR'da büyük çaplı hasar oluştu.

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Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de TIR'da çıkan yangın, tarlaya sıçradı. TIR kullanılamaz hale gelirken, tarladaki anız yangını da söndürüldü.

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