İSTANBUL, (DHA) - KANAL D dizisi Daha 17'de, büyük sırrın üzerindeki sis perdesi iyice aralandı. Aras'ın (Çağan Efe Ak) kardeşini bulma yolculuğunda büyük sırrı ilk çözen kişi Deniz (Helin Elveren) oldu.

'SIRA ARAS'TA'

Pazar akşamları izleyicileri Kanal D ekranında buluşturan Daha 17'de nefesler tutuldu. Aras'ın en büyük destekçisi Deniz, eksik parçaları birleştirerek Teoman'ın (Ata Yaşat) Aras'ın kardeşi olduğunu anladı. Büyük heyecana sahne olan anlar, dijital mecralarda da geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlarda, 'Deniz gizemi çözdü, sıra Aras'ta' yorumları öne çıktı.

'TEOMAN ABİ DEDİ'

Aras ile Teoman'ın nezarethane sahnesi, bölüme damga vuran bir başka an oldu. Kriz geçiren Teoman'ı parmağını tutarak sakinleştirmeye çalışan Aras, çocukluğunda Demir'le yaşadığı anıları hatırladı. O sırada, baygın haldeki Teoman'ın dudaklarından 'Abi' kelimesi döküldü. Tüyleri diken diken eden sahne, yeni bölümde büyük sırrın ortaya çıkacağı yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

'SERHAT AYAĞA KALKTI'

Doğukan'ın (Emir Sarıhan) gerçek yüzünün ortaya çıktığı dizide, Aras ile Leyla (Ceren Ayruk) arasındaki buzlar erimeye başladı. Serhat'ın (Çağdaş Onur Öztürk) ayağa kalkması gecenin bir diğer sürprizi oldu. İlk dakikasından final sahnesine kadar temposu hiç düşmeyen Daha 17, tüm izleyici kategorilerinde yine ilk sırada yer aldı. Tüm Kişiler'de 6,89 izlenme oranı ve 27,29 izlenme payı birinciliği getirdi. AB izlenme oranı 5,20, izlenme payı 22,57, 20+ABC1 izlenme oranı 6,48, izlenme payı 25,60 olarak kayıtlara geçti.

HER PAZAR KANAL D'DE

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D'de.