Gülseren KARAPINAR-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-MEKKE Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısına öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesinde Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. (DHA)