İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi tarafından 29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Sadabad Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Hasbahçe'de gerçekleştirilen konserle binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Festival kapsamında Hasbahçe'de sahne alan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

BAŞKAN ÖZTEKİN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Öztekin, 'Herkesin ayağına sağlık diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Malazgirt'ten Dumlupınar'a kadar şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı arz ediyoruz' dedi.

Gençlere de seslenen Öztekin, 'Sevgili gençler, her zaman beraberiz. Okullar açılıyor, sizlere yeni dönemde başarılar diliyorum. Ailelerimize, gençlerimize bol selam ediyoruz' ifadelerini kullandı.