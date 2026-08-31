İSTANBUL, (DHA)- PLUXEE'nin katkılarıyla Zorlu PSM Vestel Amfi'de düzenlenen Pluxee Sinema Günleri'nin, yazın ardından eylül ayında da açık hava gösterimleriyle sinemaseverleri ağırlamayı sürdüreceği duyuruldu. Eylül boyunca izleyiciler, ücretsiz gösterimlerle eski ve yeni güzel yapımları izleme fırsatı bulacak.

Yaz sezonu boyunca geceleri açık hava sinema keyfi sunan Pluxee Sinema Günleri'nin eylül ayı boyunca da devam edeceği bildirildi. Pluxee'nin katkılarıyla Zorlu PSM Vestel Amfi'de düzenlenen Pluxee Sinema Günleri'nde romantik komediden gerilime, biyografiden drama uzanan farklı türlerde yapımlar yer alıyor. Şehrin merkezinde açık havada gerçekleşen gösterimler, eylül akşamlarını sinemaseverler için keyifli bir buluşmaya dönüştürüyor.

Pluxee Sinema Günleri'nin eylül gösterim takvimi şöyle:

'6 Eylül Pazar - Sense and Sensibility

7 Eylül Pazartesi - Shutter Island

10 Eylül Perşembe - One Battle After Another

13 Eylül Pazar - Ticket to Paradise

14 Eylül Pazartesi - Mother Mary

15 Eylül Salı - EPiC: Elvis Presley Konserde

20 Eylül Pazar - Senna

27 Eylül Pazar - Black Bag'

Pluxee Sinema Günleri, eylül ayındaki gösterimleriyle de sinemaseverleri farklı hikayelerle buluşturmaya devam edecek. Gösterimlere katılmak isteyenlerin izlemek istedikleri film için önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Gösterim takvimi ve rezervasyon işlemleri Zorlu PSM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.