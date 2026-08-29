İSTANBUL, (DHA)- D-SMART GO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Zafer Ruhu' adlı özel bir seçkiyi izleyicileriyle buluşturuyor. 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferin 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan kategori, milli mücadele dönemini sinema filmleri ve belgesellerle ekrana taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun cumhuriyete giderken açtığı yolu takip eden seçki; Çanakkale Savaşı'ndan Sarıkamış Harekatı'na, Cumhuriyet'in öncü kadınlarından vatan savunmasında can veren kahraman çocuklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

LİDERİN ADIMLARI

'Zafer Ruhu' kategorisinde yer alan 'Beni Hatırlayınız' belgeseli, Atatürk'e ait ses kayıtları ve konuşmalar eşliğinde milli mücadeleye yoğunlaşırken 'Anafartalar Mustafa Kemal Yolu' Atatürk'ün Anafartalar Cephesi'ndeki kararlı liderliğinin altını çiziyor. 'Vatanım Sensin' işgal altındaki İzmir'de bir subayın ailesi ve vatanı arasında verdiği zorlu mücadeleye odaklanıyor.

TARİHE YÖN VERENLER

'Şark Fatihi Karabekir', Kazım Karabekir Paşa'nın fazla bilinmeyen yaşamının izlerini sürerken 'Cumhuriyet Kadınları' belgeseli Cumhuriyet kadınlarının öykülerine yer vererek Cumhuriyet ile değişen kadın rolünü analiz ediyor. 'Zafer Anıtı' belgeseli ise Türk milletinin bağımsızlığa uzanan yoldaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

LİVANELİ'DEN VEDA

Zülfü Livaneli'nin yönettiği 'Veda' filmi; Atatürk'ün hayatını, askeri dehasını ve Salih Bozok ile olan ve vefatına kadar süren sarsılmaz dostluğunu sinematik bir dille ele alıyor.

ÇANAKKALE DESTANI

'Çanakkale 1915', dönüm noktası niteliğindeki savaşın kritik anlarını masaya yatırırken Russell Crowe'un yönetmenliğini üstlendiği 'Son Umut' (The Water Diviner), Çanakkale Savaşı sonrası oğullarını arayan bir babanın dramatik hikayesini ekrana getiriyor.

UNUTULMAZ FEDAKARLIKLAR

Duygusal bir dokunuşla hazırlanan 'Sarıkamış Çocukları', Sarıkamış Harekatı'na katılanların gözünden bir dostluk hikayesi sunuyor. '120' filmi ise Van'da cephane taşımakla görevlendirilen kahraman çocukların unutulmaz fedakarlığını mercek altına alıyor.

'Zafer Ruhu' seçkisinde yer alan sinema filmleri ve belgeseller şöyle:

'Beni Hatırlayınız

Anafartalar Mustafa Kemal Yolu

Vatanım Sensin

Şark Fatihi Karabekir

Cumhuriyet Kadınları

Zafer Anıtı

Zaferi Yaşatan Şarkılar

Veda

Çanakkale 1915

Çanakkale Yolun Sonu

Son Umut

Sarıkamış Çocukları

Taş Mektep

120'