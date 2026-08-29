Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE'de motokurye Ahmet Samet T.'nin kullandığı motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, seyir halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, 2 araç ve motosiklette hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Samet T. direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki 34 KGE 365 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Yasin Berat K. yönetimindeki 34 GJB 413 plakalı otomobilin sol kısmına çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Samet T. yaralanırken, motosiklet ve 2 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde 2 sürücünün de alkolsüz olduğu belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin cadde üzerinde ilerlediği, park halindeki otomobile arkadan çarptığı ve çarpmanın ardından sürüklenerek seyir halindeki diğer otomobile çarptığı görüldü. (DHA)