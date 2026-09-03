Tuğçe SEZER ODABAŞI-Mehmet ALA/ KKTC,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, '1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin taziye ve koordinasyon temaslarında bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretine ilk olarak kazada yakınlarını kaybeden ve haber bekleyen ailelerle bir araya gelerek başlayan Yılmaz, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajlarını Erhürman'a ileterek sahada yürütülen arama-kurtarma ve enkaz tespit çalışmalarına ilişkin son durum değerlendirmesi de gerçekleştirdi. Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı Basın Salonu'nda açıklamada bulundu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu defa Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden sarsan deniz faciasının ardından ortak acımızı paylaşmak, taziyelerimizi sunmak ve dayanışma irademizi göstermek üzere geldik. Geniş bir heyetle geldik, aramızda Sağlık Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Aile Bakan Yardımcımız, Adalet Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığından yetkililerimiz var, hep birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ben de bu süreçte Sayın Başbakan başta olmak üzere tüm yetkililerle sürekli bir diyalog içinde bulundum. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile bir araya gelerek yaşanan faciaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. İlgili kurumların yetkililerinden arama kurtarma faaliyetlerinin mevcut durumu ve yaşanan elim kazanın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldık' diye konuştu.

'KAYIP VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİYLE BİR ARAYA GELEREK ACILARINI PAYLAŞTIK'

Yılmaz, 'Kayıp vatandaşlarımızın aileleriyle bir araya gelerek acılarını paylaştık, beklentilerini ifade ettikleri hususları, önerilerini dinleme imkanı bulduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor, en büyük acıyı onlar yaşıyorlar. Hepimizi derinden üzen bu hadisede ben ailelere bir kez daha sabır diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik' ifadelerini kullandı.

'1 KİŞİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ'

Yılmaz, '30 Ağustos günü Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden Filojet isimli yolcu gemisi, 259 yolcu ve 8 mürettebatı ile birlikte maalesef Girne açıklarında su alarak alabora olmuştur. Gemide bulunan 239 kişi sağ olarak kurtarılmış, 9 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, kayıp durumundaki 19 vatandaşımıza ulaşılması için geniş çaplı ve 7 gün 24 saat esasıyla bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır ve halen sürdürülmektedir. Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi ve 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim' dedi.

'KURTARILAN YOLCULARIMIZDAN 131'İNİN TEDAVİLERİ TAMAMLANDI'

Yılmaz, 'Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Ancak bir ilerleme sağlandığını bugün rahatlıkla ifade edebilirim. Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri Komutanımıza, görev yapan, bu gelişmelerin sağlanmasında emeği olan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Diğer taraftan sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibarıyla aldığımız bilgi, 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde. Sağlık Bakan Yardımcımız da bizzat onları ziyaret edip durumları hakkında detaylı bir şekilde bilgi aldı. İhbarların alınmasının hemen ardından KKTC makamlarıyla güçlü bir koordinasyon tesis edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri için devletimizin bütün imkanları seferber edilerek bölgeye yönlendirilmiştir. Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından tehlike safhası ilan edilmiş, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, KKTC makamlarıyla tam bir eş güdüm ve iş birliği içinde harekete geçmiştir. Bu çerçevede Sayın Başbakana ve ekibine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMIZ 3 GEMİ, 1 HELİKOPTER, DALIŞ EKİPLERİ VE SONAR SİSTEMİYLE DESTEK VERMEKTEDİR'

Yılmaz, 'Gece gündüz bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok yakın bir çalışma sergilemişlerdir, sorumlulukla hareket edilmiştir ve çok güçlü bir şekilde bu çalışmaların yapılması için tüm gayret sarf edilmiştir. Sayın Başbakanın şahsında emeği geçen herkese ben tekrar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 4 gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz Kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 insansız hava aracıyla, Hava Kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon 24 saat esasına göre sürdürülmektedir' dedi.

'BATIĞIN YERİ TCG IŞIN'IN GELİŞMİŞ SONAR SİSTEMİYLE YAPTIĞI TARAMALARLA TESPİT EDİLDİ'

Yılmaz, 'Kıbrıs Kıyı Emniyetine ait römorkör ve dalış ekiplerinin yanı sıra özel tekneler ve balıkçı tekneleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmuşlardır. Ben huzurlarınızda gönüllü olarak bu çalışmalara güç veren, destek veren, tüm katkıda bulunanlara yürekten yine teşekkür ediyorum. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yaptığı taramalarla batığın yeri tespit edilmiş, TCG Alemdar da uzaktan kumandalı su altı aracıyla batığın içinde ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır. Nitekim az önce belirttiğim gibi bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde dün kayıp yolcularımızdan birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bugün de yine başka bir naaşa ve diğer bazı umut verici göstergelerle birlikte başka naaşlara da ulaşılma durumunun olduğunu ifade edebilirim' diye konuştu.

'BÜYÜKELÇİMİZE VE FEDAKARCA ÇALIŞAN TÜM YETKİLİLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yılmaz, 'Lefkoşa Büyükelçiliğimiz bünyesinde oluşturulan kriz masası aracılığıyla kazazedelerimizin ve yakınlarının tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Yine Büyükelçimize ve Büyükelçilikte fedakarca bu süreçte çalışan tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın ve yakınlarının ülkemize dönüşleri sağlanmış, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici seyahat belgeleri düzenlenmiş, bilet ve ulaşım işlemleri tamamlanmıştır. Ambulans uçakla tahliyesi gereken vatandaşlarımızın nakli gerçekleştirilmiş, yaralılarımızın tedavi süreçleri yakından takip edilmiş, hayatını kaybeden kardeşlerimizin naaşlarının nakli konusunda ailelerimize gerekli destek sağlanmıştır. Ülkemize dönen vatandaşlarımızın ve yakınlarının karşılanarak illerine ulaştırılması için ilgili valiliklerimizle gerekli koordinasyon kurulmuştur' ifadelerini kullandı.

'TEKNİK YETERLİLİK VE DENETİM KAYITLARINA KADAR BÜTÜN SÜREÇ TİTİZLİKLE İNCELENECEKTİR'

Yılmaz, 'Diğer taraftan ilgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. Az önce Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının iş birliğiyle. Ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar, inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır' dedi.

'KARŞIMIZDA ÜÇ ÖNEMLİ GÖREV VAR'

Yılmaz, 'Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla karşımızda üç önemli görev var. Birincisi bu arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülmesi, ikincisi sorumlulardan hesap sorulması, üçüncüsü de gelecekte bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına sistemde olabilecek eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak adımların atılmasıdır. Kıbrıs Türk'ü ile Anavatan Türkiye geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs germiş; bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur. Sayın Başbakanın az önce ifade ettiği gibi biz tasada da kıvançta da biriz. Zor günlerde de geniş günlerde de bir aradayız ve böyle olmaya da devam edeceğiz' diye konuştu.

'KIBRIS'LA TÜRKİYE ARASINDA BİR ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMAMIZ SÖZ KONUSU'

Yılmaz, 'Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte, kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti arama kurtarma çalışmalarından soruşturma sürecine, ailelerimizin ihtiyaçlarından teknik desteğe kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürecektir. Bugün yine bir bilgi olarak şunu paylaşabilirim. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün itibarıyla bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır' ifadelerini kullandı. (DHA)