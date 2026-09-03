RUSYA, (DHA) - RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Almanya'nın kararlarına karşılık olarak Goethe Enstitüsü'nün Rusya'daki şubelerini kapatacağız' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladivostok kentinde düzenlenen 11'inci Doğu Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen bir konferansa katıldı. Avrupa'nın Rusya'yı düşman gördüğünü söyleyen Lavrov, 'Kendimizi Avrupa'dan izole etmek istemiyoruz. Avrupa kendisini bizden uzaklaştırdı. Avrupa dürüstçe iş birliği yapmaya hazır değil' ifadelerini kullandı.

Lavrov konuşmasında, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil altyapıya 'terör' saldırıları düzenlediğini belirterek, bu eylemlerin Batı tarafından teşvik edildiğini de aktardı.

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararıyla ilgili ise Lavrov, Berlin'in bu konuda herhangi bir kanıt sunmadığını kaydetti. Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini dile getirerek, 'Goethe Enstitüsü'nün Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg kentlerinde şubeleri var. Rus Evi, orada kapatıldıktan sonra elbette, bu şubeler kapatılacak' değerlendirmesinde bulundu.