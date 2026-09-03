Umut IŞIK/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin dava, Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara bir kez daha aynı ceza verildi.

Olay, 5 Eylül 2023'te İğneada beldesinde meydana geldi. Kuvvetli sağanak sırasında 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'de faaliyet gösteren turistik bungalovların olduğu bölgede sel felaketi yaşandı. Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan Doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı.

YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında yıkım kararı verildiği de belirlendi. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalovların, vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin, sosyal medya hesaplarından 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle tanıtıldığı da belirlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi. Keşan'da yakalanan Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ve Cenan Aydın tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianame, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, tutuklu Bayrak ile şirket yöneticilerinden Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Sanıkların yargılandığı Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin olay yerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmasına karar vermesinin ardından oluşturulan heyet bölgede keşif yaptı. Bilirkişi heyetindeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi-Mimar Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Meteoroloji Mühendisi Doç. Dr. Elçin Tan, İnşaat Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi H. Emre Alçiçek ve Jeoloji Mühendisi Dr. Orhan Yavuz'un hazırladığı rapor, mahkemeye sunuldu. Olay yerinin krokileri ve fotoğraflarının da yer aldığı 21 sayfalık raporda, tutuklu sanık Bülent Bayrak, tutuksuz yargılanan Cenan Aydın, Büşra Gökgöz, İl Özel İdaresi 'asli kusurlu' bulundu. Sevcan Ulutürk'ün kusuru olmadığı tespit edildi.

3 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcı Uğur Öztürk, mütalaasında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 4 sanığın 6 kez ayrı ayrı 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin 8'inci duruşmada verdiği kararda, savcının 'olası kasttan' cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti. Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararın ardından selde hayatını kaybedenlerin yakınları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozmanın ardından yeniden yapılan yargılamada selde yaşamını yitirenlerin aileleri ile avukatları, tutuklu sanık Bülent Bayrak ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada selde kızı Mihriban Bağışlar ile damadı Selman Bağışlar'ı kaybeden Safiye Yaşa ile avukatları mahkeme başkanın çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı Kırklareli'ne 2 ay önce geldiğini ve kimseyi tanımadığını, iadeyi ziyaretlerde bulunduğu ve bu ziyaretlerde fotoğrafların çekildiğini söyledi. Talep, mahkeme heyeti tarafından duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.

BAYRAK'IN CEZASI 18 YILA ÇIKARILDI

Karar verilen duruşmada, Bülent Bayrak'a, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu islediğinin sabit olmakla birlikte sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını nazara alarak 12 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' işlediği gerekçesiyle cezada 1/2 oranında artırım yapılarak 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığı ve tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

YARGITAY BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay 12'nci Dairesi, yapılan itiraz üzerine davanın esasına girilmeden önce önemli bir usul ihlalinin gerçekleştiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararlarını oy birliği ile bozdu. Bozmanın ardından dava, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görüldü. Tutuklu sanık Bülent Bayrak, ölenlerin aileleri, sanıkların yakınları ve avukatların katıldığı duruşmada, ölenlerin aileleri sanıkların 'olası kast' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklardan Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk ise beraatlarını talep etti.

'7 MİLYON DOLAR SERVETİM VARDI, ŞU AN 10 MİLYON DOLAR BORCUM VAR'

Davanın tek tutuklu sanığı tesis sahibi Bülent Bayrak, savunmasında kötü bir insan olmadığını, köy çocuğu olduğunu belirterek, babası ile birlikte kurduğu yatırımları anlattı. Sel olayının ön görülemez doğal bir afet olduğunu savunan Bayrak, '20 yıldır ruhsatsız olan 2 ev 2 ahıra ruhsat aldık. Sel hafta sonu olsa çadırla konaklayan yüzlerce insan ölürdü. Bilirkişi raporlarında tutarsızlık var. Hakim ve savcılarla rüşvet verdim diye söylentiler var. Ben hiç birisini tanımıyorum. Bilsem çöp bırakmazdım, insanların ölmesine nasıl göz yumabilirim? İnsanlar çok değerli çok çok üzgünüm. Ben bu kadar hayatımın mahvolmasını bile bile nasıl yaparım? Bu doğal afeti nasıl öngörebilirim? Ben kimseye rüşvet vermedim. Ben bir köy oluşturmaya büyükşehirde yaşayanların doğal yaşama erişebilmeleri için bir proje yaptım. Bu proje ile her ilde yapılsa göçler önlenir. Herkes çok olumlu bir proje olduğunu söyledi. İşyerim fabrikam şirketim her şeyim gitti. 7 milyon dolar servetim vardı şuan 10 milyon dolar borcum var' dedi.

5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Bayrak'ın savunmasını yaptığı sırada selde kızı Mihriban Bağışlar ile doktor damadı Selman Bağışlar'ı kaybeden Safiye Yaşa'nın araya girmesi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildi.

SANIK BAYRAK: CEZAMI FAZLASIYLA YATTIM

Aranın ardından konuşmasını sürdüren Bülent Bayrak, 'Hiçbir kamu görevlisiyle aramda diyalog ve gizli bir iletişimim olmadı. Başvuruma 11 farklı kurumdan görüş alınmış. Öngörmem mümkün olmayan bir doğal afet nedeniyle projem köye dönüş projesi gibi bir projeydi kahramanken doğal afet dolayısıyla neden katil ilan ediliyorum. Benim hayatım mahvoldu 36 ay tutukluluk çok ağır. Bunun ev hapsi olarak değerlendirilmesini istiyorum. 2+1 yıl olarak cezamı fazlasıyla yattım. 36 aydır tutuklu bulunduğum göz önüne bulundurularak tahliyemi talep ediyorum 4 gerekçenin 4'ü de haklı gerekçe değil. Tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.

MAHKEME AYNI CEZALARI VERDİ

Verilen aranın ardından mahkeme ilk verilen kararla aynı kararı verdi. Kararda, Bülent Bayrak'a, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu 'bilinçli taksirle' işlediği gerekçesiyle 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

Duruşmanın ardından ölenlerin aileleri adına Safiye Yaşa, gazetecilere açıklama yaparak Yargıtay'ın bozma kararının ardından farklı bir karar beklediklerini söyledi. Yaşa, 'Tekrar Yargıtay'a gidecek her tarafı takip edeceğiz. Biz aleni olarak bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Yani artık ben diyorum ki bu adalet tecelli edecek. Yani yatsanız da, çamura batsanız da, amuda kalksanız da bu adalet tecelli edecektir. Adalet tecelli edene kadar peşindeyiz. Bülent Bayrak, gerçekten hak ettiği olası kastla cezayı yatıp çıkana kadar peşindeyiz' dedi. (DHA)