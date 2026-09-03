ÇİN, (DHA) - ÇİN'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde tadilattaki bir restoranda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haikou İtfaiye ve Kurtarma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Xiuying Caddesi'nde yer alan ve tadilat aşamasındaki bir restoranda yerel saatle 14.45 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının saat 15.10'da söndürüldüğü belirtildi.

Ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Hainan eyaletinin merkezi olan kentteki olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Büro yetkilileri yaralıların sağlık durumunun stabil olduğunu açıklarken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.