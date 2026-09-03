Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenler ve kayıplarla ilgili taziye ziyaretinde bulunmak üzere ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın görüşmesinden görüntüler.