Furkan KAVUKLU/KIRŞEHİR, (DHA)- TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 'Bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20 bin 500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisinden 16'ncı büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39'uncu Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'e geldi. İlk olarak Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret eden Bakan Bolat, ardından Kırşehir Valiliği'ne geçti. Buradan kortej eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüyen Bakan Bolat, Jandarma Mehteran Birliği ve Abdallar Kooperatifi Davul Şov gösterilerini izledi. Abdallar Kooperatifi, Bakan Bolat'a Türk bayrağı hediye etti. Gösterilerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, 'Bütün öğrencilerimiz bugün okula merhaba dediler. Hoş geldiler. 17 milyon öğrencimiz, 1 milyon 200 bin öğretmenlerimiz ve milli eğitim idarecilerimiz 2026-2027 eğitim öğretim yılını başlatmış oldular ve ilk hafta İlköğretim Haftası olarak kutlanıyor. 75 bin okulda, 761 bin derslikte orta öğretim çalışması bu yıl için başlamış oldu. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu dönemde de 2003 yılından başladığımız üzere bu yıl da yaklaşık 285 milyon ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında onların istifadesine sunuldu' diye konuştu.

'GELİŞMEYİ ÖNGÖREN BİR KÜLTÜRÜN İSMİDİR AHİLİK'

Bin yıl boyunca bu coğrafyada Anadolu'yu ve kültürü mayalayan değerlerin çok önemli bir ögesinin ahilik olduğunu belirten Bakan Bolat, 'Ekonomi, ticaretin, alışverişin kalbi olan ve ticarette alışverişte güzel ahlakı, dürüstlüğü, yardımseverliği, dayanışmayı ve vatanperverliği, gelişmeyi öngören bir kültürün ve bu konuyu sahiplenen bir teşkilatın ismidir Ahilik. Ahilik Haftası'na girerken bu yıl çok önemli kararları saygıdeğer Cumhurbaşkanımız esnaflar lehine uyguladı. Daha bir ay kadar önce esnaflarımıza yüzde 50 finansman maliyet sübvansiyonuyla yüzde 20'den Halk Bankası kaynaklarıyla verdiğimiz 1 milyon lira işletme kredisi limitini 1,5 milyon liraya çıkarttık. 2,5 milyon lira olan iş yeri açma, ticari araç değiştirme ve makine demirbaş alım kredi limitini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanımız yılın başında da bu kredilerin kullanılmasında yüzde 33, 1/3 nispetinde fatura ibraz etme zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin de yürürlüğe girişini bir sene ertelemişti. Aynı şekilde 3 hafta kadar önce de bu çok uygun şartlarda verilen finansman desteklerinin kullanımında vergi ya da sigorta prim borcu olup da yapılandıramayan ya da bu kredi mekanizmasından faydalanamayan esnaflarımız için de bir yeni düzenleme ile onların da bu büyük finansman desteklerinden yararlanmasını sağladı. Bunlar gerçekten son birkaç ayın çok önemli esnaflarımız lehinde yapılan düzenlemelerimizdi' ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZİ BÜYÜTMENİN KIVANCINI YAŞIYORUZ'

Göreve geldiklerinde 5 bin lira olan işletme kredisi limitini 23 yılda 1,5 milyon liraya çıkarmanın esnaf açısından büyük faydalar sağladığını ve bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Bakan Bolat, 'Yüzde 20 gibi piyasa şartlarının yarısı oranında bir maliyetle ve işletme kredilerinde 4 yıl vade yatırım, ticari araç ve makine değeri demirbaş alımında ise 5 yıl vade ile ve 6'şar aylık taksitlerle bu kredilerin geri ödenmesi esnaflarımız lehine alınan kararlardı. Bunun yanında esnaf ve sanatkarlar meslek kanunu ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız değişiklikler ve inşallah bundan sonraki süreçte düzenleyeceğimiz esnaf şurasına hazırlık çalışmalarımızı TESK ile esnaflarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii ki ekonomide tüm halkımız ve toplumsal kesimler için yapılacak en önemli ve faydalı işlerden biri ekonomiyi büyütmektir. 23 yılda 238 milyar dolardan haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara ekonomimizi Allah'a çok şükür büyütmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu yaklaşık 7 kata varan bir dolar bazındaki ekonomik büyümedir' dedi.

'İSTİHDAM SAYIMIZI 23 YILDA 32 MİLYON 360 BİNE YÜLKSELTMİŞ BULUNUYORUZ'

Kişi başına düşen milli gelire değinen Bakan Bolat, 'Kişi başına milli gelirde de 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükseltmenin gerçekten satın alma gücü ve halkımızın refahının yükselmesi anlamında çok büyük katkılar yaptığının önemini vurgulamak istiyorum. Bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20 bin 500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisinden 16'ncı büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. 36 milyar dolar mal ihracatını ağustos ayı sonunda yıllıklandırılmış 280 milyar dolara yükselttik. Bütün bunlar tüm halkımıza, katmanlarımıza hakkaniyetli bir şekilde satın alma gücü ve refah düzeyi olarak yansımaktadır. Bunun yanında 20,5 milyon kişiden oluşan istihdam sayımızı 23 yılda 32 milyon 360 bine yükseltmiş bulunuyoruz. Aynı bu dönemde 65 milyon nüfustan 86 milyon nüfusa büyümenin de altını çizmek istiyorum. Türkiye Allah'a çok şükür siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı ile ve ekonomik gelişme hızıyla dünya liginde imrenilen, rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir' diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE'MİZ YILDIZ GİBİ PARLAMAKTADIR'

Terör konusuna değinen Bakan Bolat, 'Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda sıcak savaşların yaşandığını, çok acı olayların, can kayıplarının ve ekonomik tahribatın yaşandığını üzülerek hep beraber müşahede ediyoruz. Ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok etmiş, terörü kurutmuş ve terör örgütlerini defetmiş ve bölgemizde etrafımızdaki ateş çemberinin halkımıza yansımamasını sağlamış, topraklarımızın 1 santimetrekaresine ateş düşürtmemiş, bir başarılı siyasi yönetim, dış politika yönetimi, güçlü ordu ve güçlü savunma sanayi ile Türkiye'miz bu cennet vatanda bir yıldız gibi parlamaktadır. Bunun yanında 500 milyarı son 3 yılda olmak üzere esnaflarımıza 4 milyon 736 bin kez kullandırma anlamında 853 milyar lira finans desteğini yüzde 50 sübvansiyonla vermenin hamdolsun gururunu yaşıyoruz. Yeter ki esnaflarımız gelişsin, büyüsün, işlerini geliştirsinler diye. Onların yeni teknolojilere, yeni ekonomilere, dijital ekonomik sektörlere uyumu için çalışmalar yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından vatandaşlara Ahi Pilavı ikramında bulundu. (DHA)