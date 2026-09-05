Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- LONDRA'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta, Bodrum'da yoğun ilgi görürken izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Londra'daki Royal Opera House'un bünyesindeki sanatçılardan kurulan Covent Garden Sinfonietta, dünya çapındaki turnelerinin ardından ilk kez Türkiye'de müzikseverlerin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü prestijli salonlarda verdikleri konserler ve klasik müzik alanındaki uluslararası ödüllerle tanınan orkestra, bugün Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nin tarihi atmosferinde unutulmaz bir konsere imza attı.

Gecede orkestrayı, Rusya'nın yetenekli şefleri arasında gösterilen Maestro Philippe Chizhevsky yönetti. Yevgeny Svetlanov Devlet Akademik Senfoni Orkestrası'nın Müzik Direktörü ve Baş Şefi görevini yürütmekte olan Chizhevsky; Barok, Klasik ve Romantik dönemlerin yanı sıra 20'nci ve 21'inci yüzyıl repertuvarına olan hakimiyetiyle de öne çıkıyor.

Programın solistleri ise uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettiren kardeş sanatçılar, piyanist Adam Gutseriev ile çellist Dali Gutserieva oldu. Bugüne kadar Amsterdam'dan Londra'ya, Paris'ten Viyana'ya birçok prestijli salonda müzikseverlerle buluşan iki sanatçı kardeş, bu yıl ilkbaharda Paris ve Versailles'da gerçekleştirilen konserlerde de Covent Garden Sinfonietta ile aynı sahneyi paylaştı.

Piyanist Adam Gutseriev'in Richard Strauss'un piyano ve orkestra için kaleme aldığı dinamik eseri 'Burleske' ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan, çellist Dali Gutserieva'nın ise 5 Eylül'de sahne alacağı belirtildi.