Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım Konuştu! Santrfor Bu Hafta Geliyor

Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesi Örükaya köyü Barajı yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Fevzi Güngör yönetimindeki 66 ACS 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hasan ÇETİN/ ALACA(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fevzi Güngör (60) hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.