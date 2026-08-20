Bunlar da ilginizi çekebilir

Oğuz Çetin konuştu! Fenerbahçe yolu yürümeye devam edecek

Galatasaray için Batrakov İstanbul'da

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Muhammet SEZGİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.