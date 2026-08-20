Muhammet SEZGİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen polis denetiminde haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı, 6 sürücüye toplam 261 bin 834 TL ceza uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Sabit ve hareketli yol uygulamasında 724 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 7 kişi yakalandı. Bir miktar esrar ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimlerde 375 araç kontrol edildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 6 sürücüye toplam 261 bin 834 TL idari para cezası uygulandı. Umuma açık iş yerlerine yönelik uygulamada ise 431 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve aranan 1 kişi yakalandı. 24 iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldı. (DHA)