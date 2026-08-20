Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da gittiği eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla yaralayan Berk Keleş'i (35), teslim olması konusunda uyarıp, silahla karşılık verince de tabancayla vurarak öldüren polis memuru M.S. (30) hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. İddianamede, olay günü izinli olan polis memurunun görevinin gereklerine uygun hareket ettiği gerekçesiyle suçun 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmesi talep edildi. Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık 2025'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Berk Keleş, arkadaşları Ş.G., K.K. ve Y.G. ile birlikte eğlence merkezine gitti. Burada yemek yiyip alkol alan Berk Keleş, iddiaya göre gelen hesaba küfrederek tepki gösterdi. Keleş, iş yerinde görevli Önder Y. ile tartışırken, işletmenin müdürü K.U., olay çıkaran müşteriyi evine götürmesi için taksi çağırdı. O sırada hakaretlere devam eden Keleş, 'Sana hiç yakışmıyor' diyen Önder Y.'ye tabancayla ateş açarak bacağından yaraladı. Ardından taksiye binen Keleş, elindeki silahı çevredeki kalabalığa yöneltip, 'Burayı yakarım' diye bağırdı. Bu sırada durumu fark eden polis memuru M.S., 'Dur polis. Teslim ol, silahını at' diyerek Keleş'e uyarıda bulundu. Keleş ise kendisini uyaran polis memuruna doğru araç içerisinden 2-3 el ateş açtı. İzinde olduğu öğrenilen polis memuru M.S.'nin tabancasıyla karşılık vermesi sonucu mermilerden biri başına isabet eden Berk Keleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Önder Y. ise tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan polis memuru M.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay anı ise, çevre ve takside bulunan kameralara yansıdı.

'GÖREVİNİN GEREKLERİNE UYGUN HAREKET'

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yaklaşık 6 ayda tamamladı. Tutuksuz sanık hakkında, ağır ceza mahkemesinde, 'Kasten öldürmek' suçundan, dava açıldı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısı, polis memuru M.S.'nin, hem yaralanan Önder Y. yönünden hem iş yeri önünde toplanan kalabalık yönünden ve son olarak kendisinin yönünden görevinin gereklerine uygun olmak suretiyle hareket ettiğini belirtip, şüphelinin suçunun, TCK'nın 25'inci maddesi gereği, 'Meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Dava ile ilgili yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak

'POLİS MEMURU MESAİDE OLMADIĞI SAATLERDE DE MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA'

Polisin 7/24 esasında çalıştığını belirten M.S'nin M. S'nin Gülen, şunları söyledi:

''Bir polis memuru, izinli olduğu günde veya mesaide olmadığı saatlerde bir olay gördüğü anda olaya müdahale etmek zorundadır. Kanun bu yetkiyi ve zorunluluğu polis memuruna yüklemiş. Yani burada 7/24 esasına dayanarak da polis müdahale edebiliyor mu? Evet. Zaten kanunda öyle yazıyor. Söz konusu kanunda polis memuru 7/24 saat, yaşanan olaya müdahale etmek zorundadır. Burada polisin yani yaptığı müdahaleden ziyade yaşanan durumda güvenlik kameraları ortaya çıktı. Yani bu görüntü hukuk bazında nasıl değerlendiriliyor? Şimdi polisin burada suç işlememesi için birinci olarak olayı gördüğü anda bir polis kimliğini defaatle belirtmek zorunda. 'Ben polisim. Dur polis' diye ikazda bulunmak zorundadır'' dedi.

'POLİS, 5 KEZ UYARIDA BULUNUYOR'

Polis memurunun çok kez 'dur' ikazında bulunduğunu söyleyen Avukat Gülen, 'Bizim olayımızda da kamera görüntülerine göre polis memurumuz, şahsa beş ya da altı kez 'Dur polis' diye ikazda bulunuyor. Taksinin içerisinde maktul şahsın yakını olan kişi de verdiği ifadesinde, söz konusu polisin 5 kez 'Dur polis' ve 'Teslim ol, silahını at' diye ikazda bulunduğunu belirtmiştir. Kişi de ateş etmeye çalışıyor, belki ateş ettiği için orada, aynı zamanda polis olmasaydı da nefsi müdafaa olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi olay şu; ateş eden kişi aslında polisin silahına karşı ateş ediyor. Burada zaten polis memuru müvekkilim, hedef aldığı ilk yer silahı tutan maktul şahsın bacağına nişan almış ve bacağından vurmuş' dedi.

Hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edilen polis memuru M.S.'nin, yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)