Canan İLARSLAN - Ulaşcan ÖZER / KOCAELİ, (DHA)-T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Teknoloji muhakkak hayatın her alanını etkileyecektir ve özellikle bu alanda bizler de bu oyunun dışında kalmamak için kendimize göre stratejimizi belirledik. Yüksek işlem gücüne, erişmenizin mümkün olmadığı ve hatta çok pahalı olduğu durumlarda kırılıma odaklanmanın, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi havacılıkta dünya da doğarken maalesef o ilk dalgayı kaçıran ülkelerden bir tanesiyiz ama insansız savaş uçaklarında bu liderliğe oynuyoruz. Kırılıma odaklanırsak, uzun vadede herkesin önüne geçebileceğimiz dahil düşünüyorum' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanındaki stantları gezdi. Çalışmaları hakkında bilgi aldığı öğrencilerle fotoğraf çektiren Bayraktar, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 'TEKNOFEST 9'uncu yılında 14'üncü festivallimizi düzenliyoruz. 15'inci festivalde Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçekleşecek. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğini ikinci defa düzenliyoruz. Mavi Vatan bilincini bütün nesillerimizle paylaşmak, yüksek teknolojinin geleceğini tasarlayacak gençlerimizi bir anlamda teknolojimizin şampiyonlarını yarışmalarla buluşturmak, toplumuzla buluşturmak. Aynı zamanda donanmamızın göz bebeği milli teknolojimizin eserleri olan hem gemilerimiz hem de onların üzerindeki hava araçlarımız arka tarafta gördüğünüz Bayraktar TB3 dünya da ilk defa kısa pistli gemilerden kalkan insansız hava aracı oldu ve deniz havacılığında adeta çığır açtı. Bu yıl TEKNOFEST'te teknoloji yarışmalarında yine kendi rekorunu kırdı. 1.6 milyon öğrenci başvurdu, 700 binden fazla takım teknoloji yarışmalarına başvurdu. Burada düzenlediğimiz etkinlikte de insansız su altı sistemleri yarışmasından insansız deniz aracı yarışmalarına, su altı roketi yarışmasından TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmasına kadar bir yarışma grubu görüyoruz. Burada sadece ASELSAN'ın düzenlediği su altı yarışmasına bile, 4 bin 100 takım başvurdu. Dünya öyle bir dönemden geçiyor ki; tüm dünyada ki küresel güç dengelerinin değiştiği bir dönemdeyiz. Adete tektonik bir kırılmayla devam ediyor. Küresel güç ve üretim dengesinin değiştiğini görüyoruz. Bütün bunun merkezinde dünya ticaretinin özellikle enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının denizlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Burada, bu dönüşümler olurken, teknolojiyi tüketen değil üreten, hatta üretmekten de öte, geliştiren bir neslin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST'i düzenlediğimiz gibi Mavi Vatan'ında sadece engin maviliklerden ibaret olmadığını bağımsızlığımız, egemenliğimiz içinde ne kadar önemli olduğunu tüm kuşaklarımızla paylaşmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz' dedi.

'TEKNOLOJİK ATILIMIN, KÜRESEL İTTİFAKLARDA DA ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUM'

Selçuk Bayraktar, 'Özellikle ülkemizin savunma sanayinde küresel bir iddia ortaya koymuş olması, bu gibi diplomatik alanların da önünü açtığını görüyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz insansız hava aracı Bayraktar TB3, üzerinde gördüğünüz mühimmatlar ve sistemlerle birlikte üzerindeki kamerası üçüncüsü elektoroptik sistemde tümüyle milli, Aselsan tarafından yapılıyor. Yine uçağın içinde yüzden fazla bilgisayar var, 6'dan fazla yapay zeka bilgisayarı var. Neredeyse lastiğinden, fren balatasından milyonlarca satır yazılımına kadar Türk mühendisliğin eseri bir teknolojiden bahsediyoruz. Türkiye, şu anda dünyanın en büyük insansız araç üreticisi ve tüm gelirlerinin yüzde 90'nını ihracattan elde ediyor ve yüksek teknolojiyi geliştirirken de kendi öz kaynaklarını kullanıyor. Şimdi siz böylesine bir iddiayı ortaya koyduğunuzda, tüm dost ve kardeş coğrafyalara sizlere güvenecek olanlara güven, korkacak olanlara da korku salmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben, milli savunma sanayi ekosisteminin başardığı teknolojik atılımın, bu gibi küresel ittifaklarda da ülkemizin önünü açtığını değerlendiriyorum. Buradaki kuşaklarımız, tüm gönül coğrafyamızla birlikte sadece savunma sanayi değil, teknolojinin her alanı, ülkemizi bağımsız ve müreffeh kılmak için eserler geliştirecektir ve o gönül coğrafyamız bu geliştirdikleri teknolojilerin doğal pazarı olacaktır, SİHA'larımızda olduğu gibi. Bizim bütün gelirlerimizin yüzde 90'ı ihracattan geliyor. Eğer dost ve kardeş coğrafyalara bu teknolojiyi sunmamış olsaydık belki 10'da 1'ini ancak yapabilecektik ve 85 milyon olarak Türkiye'nin pazarını düşündüğünüzde ama 2 milyarı aşan dost ve kardeş coğrafyaların pazarını düşündüğümüzde çok daha büyük bir ölçeğe hakikaten küresel devlerle yarışacak bir ölçeğe gelmiş oluyorsunuz. Bununda, mümkün olmasının yolu, bu yaşadığımız bilişim ve teknoloji çağında bu yeni kuşakların takımlar halinde, yüksek teknolojiyi dünyayı yeniden inşa eder şekilde geliştirmesine bağlı olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'SIRADA TEKNOFEST GÜNEYDOĞU VAR'

Bayraktar, 'Sırada TEKNOFEST Güneydoğu var. 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Güneydoğu'muzun neredeyse her ilinde etkinlik düzenliyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta Şırnak'taydı. Şırnak'ta ben yıllarca kaldım, SİHA'larımızın gelişmesi açısından da çok önemli bir merkez. Adeta terörün en zorlu şartlarını yaşatan bir yerden bu kadar mühim, bu kadar gerekli ve TEKNOFEST kuşağıyla birlikte dron şampiyonasının kutlandığı bir yere dönüşmesi hakikaten beni de çok duygulandırdı. Çünkü oralarda gündüzün bir noktadan bir noktaya dahi emniyetle ve güvenle gidemiyordunuz maalesef. Allah'a şükür, özellikle Milli Teknolojimizin eseri olan SİHA'ların terörün belini kırmasıyla, terörden bölgenin temizlenmesiyle küresel emperyalizmin uzantısı olan terörden onu da başarmış olduk. Türkiye, savunma sanayi alanında kendini bağımsız kılacak her türlü teknolojiyi geliştirdi diyebiliriz ama kimisini bunları yeterli sayıda üretmedi. Şimdi üretim hattını ölçeklendirmesi tüm dost ve kardeş coğrafyaları da koruyacak bir şekilde daha büyük bir ölçeğe ulaşması zamanı gelmiş durumda. Ama sadece savunma sanayi de değil, artık bu yaşadığımız dönemde, tüm kurumlarıyla beraber, müsseseleriyle beraber yıkılan bir dünya görüyoruz ve sadece savunma teknolojilerinin değil, tüm sivil alanlarında müreffeh olmak için önemli olduğu gibi, bütün bu sivil alanlarında silaha dönüştürüldüğü bir dönemden geçiyoruz' dedi.

'İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARINDA LİDERLİĞE OYNUYORUZ'

Bayraktar, 'Sadece savunma sanayiinde biz bir yakaladığımız ivmeyi diğer alanlara da yaymaya çalışırken bir yandan da dünya da, özellikle bazı devletlerin silaha dönüştürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hem kendi bağımsızlığımız için savunma sanayi ne kadar önemli ise, tüm diğer sivil alanlarını da kuşatmamız, milli teknoloji hamlemiz de çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu mücadelenin hatta savunma veya sivil alanlar diye ayırmadan, adeta yekpare bir hat gibi mücadele ve seferberlik olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji muhakkak hayatın her alanını etkileyecektir ve özellikle bu alanda bizler de bu oyunun dışında kalmamak için kendimize göre stratejimizi belirledik. Yüksek işlem gücüne, erişmenizin mümkün olmadığı ve hatta çok pahalı olduğu durumlarda kırılıma odaklanmanın aynen SİHA'larımızda olduğu gibi havacılıkta dünya da doğarken maalesef o ilk dalgayı kaçıran ülkelerden bir tanesiyiz ama insansız savaş uçaklarında bu liderliğe oynuyoruz. Kırılıma odaklanırsak, uzun vadede herkesin önüne geçebileceğimiz dahil düşünüyorum. TEKNOFEST etkinliğinin, hatta bu Mavi Vatan etkinliğinin düzenlenmesinin yegane sebebi de teknolojiyi tüketen değil, bilimsel araştırmada itibaren, mühendisiyle birlikte geliştirebilen, hatta bunu doğru bir şekilde doğru amaçlarla kullanabilen nesilleri yetiştirmek ve tüm kurumlarıyla yıkılmış olan dünyayı yeniden inşa edebilmek. Burada inşa edebilmekten kastım şu, dünyayı geliştirenler, ilerletenler bugünde bu artık yüksek teknolojiyle oluyor. Onu yapanlar değerleriyle hükmetmeye başlıyorlar. O değerlerin tümüyle içi boş da olabilir. Dolayısıyla medeniyetimizin adalet, iyilik, güzellik, hürriyet değerlerinin sesinin gür çıkabilmesi için teknolojinin bütün bu alanlarını nesillerimizle birlikte geliştirmemiz gerekiyor' diye konuştu.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA 40'DAN FAZLA ÜLKE'

Bayraktar, 'Savunma sanayide ihracatın hangi ülkelerde ihracatın söz konusu olduğuna yönelik soruya Bayraktar, 'İnsansız hava araçlarımız söz konusu olduğunda 40'dan fazla ülke ama savunma sanayimizi değerlendirecek olursak daha fazladır. İnsansız hava araçlarımız özelinde 41 ülke olması lazım. Yelpazenin hepsini tüm ürünleri düşündüğümüzde 185 savunma sanayi' dedi. (DHA)