Serhat YILMAZ/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Arifiye ve Geyve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda Ü.Y. (57), M.O.G. (19), Ü.S. (36), G.D. (49) ve T.Ç. (42) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde ekiplerin aramalarında, 350 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 197 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 2 parça halinde toplam 50,60 gram sentetik cannabinoid, 16 gram sentetik cannabinoid, 12 sentetik hap ile 0,30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin incelemelerinde, Ü.S. ve G.D.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesi kapsamında 12,5 yıl hapis cezasıyla, T.Ç.'nin ise TCK'nin 191'inci maddesi kapsamında 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.Y. tutuklandı.

Operasyon kapsamında, TCK'nın 188'inci maddesinden aranan 1 kişi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. (DHA)