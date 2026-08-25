Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapım ihalesinde süreç tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ihaleyi kazanan Makyol İnşaat arasında sözleşme imzalanırken, 15 gün içerisinde yer tesliminin yapılmasının ardından çalışmalara başlanması bekleniyor.

Adapazarı'ndaki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ile Serdivan'daki Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yazlık Kavşağı arasında hizmet vermesi planlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinde bir aşama daha geride kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 firma katıldı. İki teklif değerlendirme dışı bırakılırken, ihale sürecinde yapılan nihai değerlendirme sonucunda Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulundu.

Daha önceki değerlendirmelerde sınır değerin altında kalan teklifler nedeniyle Doğuş İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak öne çıkmıştı. Ancak ihale komisyonunun nihai incelemesinin ardından Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulunarak yüklenici firma belirlendi.

Yasal itiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Makyol İnşaat arasında sözleşme 25 Ağustos tarihinde imzalandı.

15 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

İhale şartnamesine göre sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içerisinde yüklenici firmaya yer tesliminin yapılması planlanıyor. Yer tesliminin ardından tramvay hattının yapım çalışmalarına başlanacak. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 1080 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekiyor.

ALEMDAR: ŞİMDİ BAŞLIYORUZ

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Şimdi başlıyoruz' ifadeleriyle duyurusuna başlayan Alemdar, sözleşmenin yüklenici firma ile Bakanlık arasında imzalandığını belirterek, saha çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı.

Alemdar, Sakarya'ya tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Muhammed Levent Bülbül ile Cumhur İttifakı'nın il başkanları Yunus Tever ve Oğuz Alkaş, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Alemdar, projenin Sakarya ve kent sakinleri için hayırlı olmasını diledi. (DHA)