Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 1'inci günü tamamlandı. Çeşitli program ve etkinliklerle Çanakkale'nin binlerce yıllık mirası, katılımcılara anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan Çanakkale, dün festivalin ilk gününü dopdolu bir programla tamamladı. Yetişkin ve çocuklara özel düzenlenen atölye ve etkinliklerin yanı sıra şehrin tarihini ön plana çıkaran söyleşiler de sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, kültür ve sanatın farklı alanlarında Çanakkale'nin köklü tarihine dair detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin açılış programında yaptığı konuşmanın ardından beraberindeki heyetle birlikte festival kapsamında yer alan sergileri gezdi. Anadolu Tabyası Hangar'da yer alan 'Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyet, kentin tarihsel ve kültürel zenginliğini geleneksel sanat ve zanaatlar üzerinden inceledi.

TROYA'NIN İZLERİ FESTİVALDE ANLATILDI

Festival kapsamında 'Homeros'un Dünyasında Troya: Mit, Tarih, Arkeoloji' konulu söyleşi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Yazar Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Çanakkale'nin binlerce yıllık geçmişi; mitolojik anlatılar, tarihsel kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında ele alındı. Katılımcılar, Troya Savaşı'nın izlerini, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada Destanı'nı ve Homeros'un edebi dünyasını farklı perspektiflerle keşfederken; Troya'nın yalnızca antik bir kent değil, mitoloji, tarih ve arkeolojinin kesiştiği eşsiz bir kültürel miras olması hakkında da detaylı bilgiler edinme fırsatı yakaladı.

ŞEHRİN KÖKLÜ TARİHİ ARKEOLOGLARLA KEŞFEDİLDİ

Şehrin köklü tarihi ve arkeolojik mirasına 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliğiyle dikkat ekildi. Troya Antik Kenti Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlik, alanında uzman arkeolog eşliğinde katılımcılarla buluşturuldu. Antik kent içerisinde gerçekleştirilen gezi boyunca geçmişten günümüze ulaşan yapılar, arkeolojik kalıntılar ve Troya'nın tarihsel gelişimine ışık tutan izler yerinde incelendi. Tarihin izlerini günümüzle buluşturan etkinlik, katılımcılara Troya'nın eşsiz mirasını uzman anlatımıyla keşfetme ve Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel geçmişine farklı bir perspektiften bakma imkanı sundu.

ÇOCUKLAR KİTAPLARIN EDEBİ DÜNYASINA DAHİL OLDU

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gelincik Neden Kırmızı?' etkinliği, çocukları kitaplarla buluşturmak ve erken yaşta okuma alışkanlığını desteklemek için gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Ayşegül Dede'nin çocuklarla bir araya geldiği söyleşi aynı adlı kitap üzerinden gerçekleştirilirken, minikler edebi dünyanın renkli atmosferine dahil oldu. Çocuklar aynı zamanda hikayeler üzerine düşünme, soru sorma ve fikirlerini paylaşma fırsatı da yakaladı.

MİNİK KATILIMCILAR SİNEMA VE SANATLA BİR ARAYA GELDİ

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali de Çanakkale 17 Burda AVM'de minik katılımcılarla buluştu. Çocukları sinema ve sanatla bir araya getirmeyi hedefleyen festival kapsamında Paribu Cineverse'de ücretsiz film gösterimleri düzenlendi. Festival programında düzenlenen atölyelerde ise çocuklar, sinema deneyiminin yanı sıra sanatla iç içe keyifli vakit geçirdi.

ÇANAKKALE'NİN SOKAKLARI KADRAJA YANSIDI

Kentin sokakları, FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle festivalin ilk gününde kadraja alındı. Amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları, Kordon'daki Truva Atı'ndan başlattıkları yürüyüşte belirlenen temalar doğrultusunda kendi bakış açılarıyla çekim yaptı. Çanakkale'nin günlük yaşamı, insanları ve festival atmosferi fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. Çocuklar ise FotoMaraton Çocuk etkinliğinde şehre bambaşka gözle bakma fırsatı yakaladı. Çocuklar, etkinlikte hayal güçlerini ve kendi kadrajlarını deneyimleme fırsatı buldu.

CEZA SAHNE ALDI

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 9 günlük konser maratonuna Ceza ile başlangıç yaptı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kalabalıkların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konser, festivalin ilk akşamını unutulmaz kıldı. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterisi, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 6 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. (DHA)