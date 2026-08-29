Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç-Çan kara yolunda meydana geldi. Orman işleriyle uğraşan A.Y. (63) yönetimindeki 17 TC 163 plakalı otomobil ile 31 AHF 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde A.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada A.Y.'nin eşi F.Y. (55) ile diğer otomobildeki 1 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)