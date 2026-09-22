Vural BOZOK / GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, su kanalına devrildi. Kazada, minibüsün sürücüsü Veli Kaymak hayatını kaybetti, yolcu konumundaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gökçeada ilçesi Eşelek yolun mezbahane mevkisinde meydana geldi. Veli Kaymak'ın kontrolünü kaybettiği 17 ABA 359 plakalı minibüs, su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücünün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan yolcu konumunundaki Zeki B. ve Kotan K. ise ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymak'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)