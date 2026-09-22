ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'li yetkililer, New York'ta İran heyeti temsilcileriyle görüştü' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi. Trump, 'Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi' ifadesini kullandı.