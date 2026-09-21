Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt'te, Ahlat'ta yaptığı konuşmayla birlikte 'İç cephemizi tahkim etmemiz gerekir' söyleminin hangi anlama geldiğinin en güzel göstergesi Çanakkale'dir' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında bir dizi programa katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Elitaş'a, Genel Başkanvekili Yardımcıları Hacı Turan ve İzzet Buzkan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas, Jülide İskenderoğlu kadın ve gençlik kolları ile partililer eşlik etti. Elitaş, ilk olarak sembolik şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Elitaş daha sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi aldı. Kaşdemir, Elitaş'a 57'nci Piyade Alayı Sancağı hediye etti.

'VATAN TOPRAKLARINI KORUYABİLMEK İÇİN KANLARIN AKITILDIĞI BİR BÖLGEDEYİZ'

Mustafa Elitaş, 'Genel merkezimizin başlattığı, 3'üncü yılını idrak ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, genel başkan vekillerimiz 81 vilayetimizi, 922 ilçemizi ve beldemizi karış karış gezerek Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gerekli meseleleri AK Partimizin görüşü olarak anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de burada biz değerli arkadaşlarımızla birlikte milletvekilimiz, il başkanımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale'nin ilçelerinde Türkiye'ye Yüzyılı Buluşmalarını anlatmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt'te, Ahlat'ta yaptığı konuşmayla birlikte 'İç cephemizi tahkim etmemiz gerekir' söyleminin hangi anlama geldiğinin en güzel göstergesi Çanakkale'dir. Biraz önce şehitliği gezdik. O zaman kaç vilayet vardı bilmiyorum ama şu anda 81 vilayetin her bir karışından ülkemizi savunabilmek için, vatanımızı koruyabilmek için, birliğimizi, beraberliğimizi sağlayabilmek için şehit olmaya gelmiş bir topluluğun burada bulunduğu, bütün vatan topraklarının her bir karışından gelerek ülkeyi koruyabilmek için kanlarını akıttığı bir bölgedeyiz' dedi.

'DESTANI İZLEDİKTEN SONRA SÖYLEMLERİNDEN VAZGEÇECEKTİR'

Elitaş şöyle devam etti:

'Aslında Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılını anlatmak isteyenler, buna itiraz edenler Çanakkale'ye gelip buradaki hatıraları, buradaki destanı izledikten sonra sanıyorum söylemlerinden vazgeçecektir. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu vatanda kim yaşıyorsa bu vatanın birliği, beraberliği için, kardeşliği için tek vücut olarak vatanı savunmak için kimlerin var olduğunu görürsek hepimizin ecdadı, hepimizin atası, hepimizin yakını, akrabası Çanakkale'de, 'Çanakkale Geçilmez' denilen destanı yazmışlar. Bugün burada yatanların her biri bizim atamız ve ülkemizin geleceğini bekası için 253 bin şehit ve kaybımızın var olduğu bir toprak üzerinde bulunuyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı inşası, buradaki o günleri tasvir ederek, tasavvur ederek, düşünüp ona göre hareket etmemiz gerektiğidir. 1984 yılında başlayan terör olaylarının 42 yıl boyunca 50 binin üzerinde vatan evladının hayatlarının kaybolması, 10 binin üzerine güvenlik görevlimizin şehit olduğu bir ortamı, kardeşin kardeşe çarpıştırıldığı, kırdırıldığı bir ortamı hep birlikte yaşadık. Ama diyorum ki vatanı bölmek isteyen, bu ülke üzerinde başkalarının hesaplarına taşeron olarak çalışmak isteyenler, buraya gelseler tahmin ediyorum ki buradaki ruh, buradaki manevi hava onları da satılmışlıklarına da engel olacak bir noktaya getirir diye düşünüyorum. Bu ecdadın, buradaki hatıraların, 111 yıl önce ecdadımızın buradaki yaptığı mücadeleyi, ülkemizi savunmak için Türkiye'nin, Osmanlı'nın dört bir tarafından gelerek şehit olan ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Onlar sayesinde biriz, beraberiz, bütünüz. Aileleri muhakkak, 'Vatan sağ olsun' demişlerdir. Biz de kendilerini tekrar hürmet rahmetle anıyoruz. Makamları ali olsun.'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindekilerin meçhul asker mezarını ziyaret edip, şehitler için dua etmesinin ardından program sona erdi. (DHA)