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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Orhangazi ilçesinden çalındığı iddia edilen 16 NJR 72 plakalı hafif ticari aracın Yalova'dan Bursa yönüne ilerlediği tespit edilince, polis takibine alındı. Yalova-Bursa yolunda kavşaklarda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 10 kilometre süren takibin ardından Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeki zeytinlikte aracın önü kesilerek, durduruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İsminin A.Y. olduğu belirlenen sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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