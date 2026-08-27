Muhammet SEZGİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekiplerinin Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı. Denetimlerde 1124 araç kontrol edilirken, 37 araç sürücüsüne toplam 412 bin 838 TL ceza uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması yapıldı. Denetimlerde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), terörle mücadele (TEM), çevik kuvvet şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü bünyesindeki ekipler katıldı. Denetleme kapsamında 2 bin 569 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda hakkında adli para cezası bulunan 1, ifadesine yönelik aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olarak aranan 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından kontrolleri yapılan 1124 araçtan 37'sinde çeşitli ihlal ve belge eksikliği nedeniyle sürücülerine toplam 412 bin 838 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi. (DHA)

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