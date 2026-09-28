Ebru VARDAR/ BURSA, (DHA)- BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılına özel hazırlanan formayı takdim etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Çelik, Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan 16 numaralı Necmeddin Bilal Erdoğan yazılı formayı hediye etti. Erdoğan ile birlikte fotoğraf çekilen çelik sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ı ziyaret ettim. Her zaman bir ağabey gibi olan kıymetli Başkanımıza, Bursa'mızın fethinin 700. yılına özel hazırladığımız formamızı takdim ettim. Nazik kabulleri ve samimi sohbetleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum' ifadelerine yer verdi. (DHA)