Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Araçta bulunan 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Binali K. (50) yönetimindeki 34 JD 3435 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Binali K. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Tekgül K. (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tekgül K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Muhabire yönelik saldırı girişimi olay yerinde bulunan polis tarafından engellendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)