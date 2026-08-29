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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. (DHA)

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 'yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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