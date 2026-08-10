İSTANBUL, (DHA)- İSTİNYE Üniversitesi mezunu F. Şevval Cilali'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş seyahat asistanı NexCoreX, kullanıcıların bireysel ve grup seyahatlerini ilgi alanları, alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda planlıyor. Öğrencilik yıllarında geliştirilmeye başlanan girişim, bugün App Store ve Google Play üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.

İstinye Üniversitesi mezunu F. Şevval Cilali ile kurucu ortakları Murat Şencan ve Seyfullah Polat tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı seyahat planlama uygulaması NexCoreX, kişiselleştirilmiş rota oluşturma deneyimi sunuyor.

Uygulama hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Kullanıcıların seyahat etmek istedikleri destinasyon, ilgi alanları, günlük yaşam alışkanlıkları ve kişisel tercihlerini analiz eden uygulama; gün gün planlama, ulaşım süreleri, tahmini bütçe, güncel çalışma saatleri ve önerilen noktaları tek bir rota üzerinde bir araya getiriyor. Normalde günlere yayılan hazırlık süreci, uygulama üzerinden birkaç dakikada tamamlanıyor.

'Bireysel seyahatlerin yanı sıra grup planlamasına da çözüm sunan NexCoreX, kullanıcıların ortak gezi grupları oluşturarak tercihlerini sisteme girmesine imkan tanıyor. Yapay zeka destekli sistem, tüm kullanıcıların beklentilerini analiz ederek ortak bir rota oluştururken, 'grup uyum skoru' ile hazırlanan planın katılımcıların tercihlerini hangi oranda karşıladığını da gösteriyor. Grup üyeleri, oluşturulan planı uygulama içindeki sohbet alanında tartışabiliyor.

Uygulama ayrıca doğrulanmış ve yüksek puanlı mekanları öneri sistemine dahil ederken, turist tuzağı niteliğindeki veya güncelliğini yitirmiş noktaları filtreliyor. Yerleşik yapay zeka asistanı ise bütçe takibi, hava durumu, hazırlık listesi ile gidilecek bölgedeki hastane ve acil durum bilgileri gibi başlıklarda kullanıcılara destek sağlıyor. Bu özellikler, özellikle tek başına seyahat edenler için hem hazırlık hem güvenlik tarafında kolaylık sunuyor.'

'BİR İHTİYACI TEKNOLOJİYLE ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRDÜK'

NexCoreX Kurucu Ortağı ve İstinye Üniversitesi mezunu F. Şevval Cilali, uygulamanın ortaya çıkış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, fikrin öğrencilik yıllarında seyahat planlaması sırasında yaşadıkları ihtiyaçlardan doğduğunu belirtti. Seyahat öncesinde farklı platformlarda yer alan çok sayıda bilgi arasında doğru ve kişiselleştirilmiş rotaya ulaşmanın zaman aldığını ifade eden Cilali, bu ihtiyacı yapay zeka teknolojisiyle çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Cilali, 'Bir haftalık gezi için günlerimizi araştırmaya ayırıyor, sonunda yine de eksik bir planla yola çıkıyorduk. 'Keşke biri bunu bizim yerimize yapsa' dediğimiz noktada, 'neden biz yapmıyoruz' diye sormaya başladık' dedi.

Aynı ihtiyacı fark eden Kurucu ortak Seyfullah Polat ile öğrencilik döneminde geliştirmeye başladıkları projenin zaman içerisinde olgunlaştığını belirten Cilali, Bilişim Vadisi'nde katıldıkları girişimcilik yarışmasında elde ettikleri derecenin projeye önemli katkı sağladığını ifade etti. Mentörleri Murat Şencan'ın desteğiyle fikirlerini ürüne dönüştürdüklerini aktaran Cilali, geliştirme sürecinde çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

Uygulamanın yalnızca planlama yükünü almak üzere tasarlanmadığını vurgulayan Cilali, 'Plan yapmayı seven kullanıcılarımız da var. Onlar için NexCoreX işi devralan değil, gözden kaçan alternatifleri önlerine koyan bir destek' diye konuştu.

Cilali, bugün App Store ve Google Play üzerinden erişilebilen NexCoreX'in, kullanıcıların seyahat planlama süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, uygulamayı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yapay zeka destekli seyahat deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.