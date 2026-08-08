İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi ile ÖnceÖğrenci Üniversite Tercih ve Rehberlik Destek Platformu iş birliğinde düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı, iki gün boyunca üniversite adaylarını bakanlar, milletvekilleri, genel müdürler ve alanında uzman isimlerle buluşturdu. Tercih danışmanlığı, atölyeler ve kariyer buluşmalarıyla gençlerin gelecek planlarına destek sunulan programda, tıp fakültesini hedefleyen doktor adayları da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Arnavutköy Belediyesi ile ÖnceÖğrenci Üniversite Tercih ve Rehberlik Destek Platformu iş birliğinde hayata geçirilen Üniversite Tercih Destek Programı 2026, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üniversite tercih dönemindeki gençlerin doğru kararlar almasına ve geleceklerini daha bilinçli planlamasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen programda söyleşiler, atölyeler, kariyer buluşmaları ve birebir tercih danışmanlığı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak tarafından kurulan ve başkanlığı yürütülen ÖnceÖğrenci Üniversite Tercih ve Rehberlik Destek Platformu, üniversite adaylarının tercih sürecini daha bilinçli yönetmelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Uzmanlar ve gönüllülerin katkısıyla gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik desteği sunan platform, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun tercihler yapabilmelerine katkı sağlıyor.

Programın ilk gününde ÖnceÖğrenci Platformu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eğitim içerik üreticileri Veysel Emin Şahin, Ahmet Hakan Kesimoğlu ve Bilge Sena Bulut gençlerle buluştu. Tercih ve kariyer danışmanı Dr. Abdulkadir Özbek ise üniversite adaylarının tercih sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. 'Üniversite 101' atölyeleri ve networking buluşmaları da gençlerden yoğun ilgi gördü.

CANDAROĞLU YENİ DESTEKLERİ AÇIKLADI

Program kapsamında gençlerle bir araya gelen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eğitim ve kariyer yolculuklarında gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Candaroğlu, 'Biz gençlerimizin sadece bugününü değil, yarınlarını da düşünüyoruz. Eğitimden ulaşıma, sosyal desteklerden kariyer planlamasına kadar her alanda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayallerinizin peşinden güvenle yürüyebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir Türkiye'nin temeli, iyi yetişmiş gençlerle atılır' ifadelerini kullandı.

Candaroğlu ayrıca Arnavutköy'de ikamet etmeyen ancak programa katılan gençlerin de burs desteği, abonman desteği ve ARKART imkanlarından faydalanabileceğini açıkladı. Programa katılan öğrenciler arasından yapılacak çekilişle 5 gencin Bosna Hersek gezisine katılacağı müjdesini de paylaştı.

BAKAN TEKİN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Programın ikinci gününde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin üniversite adaylarıyla bir araya geldi. Gençlerin eğitim hayatları, üniversite tercihleri ve gelecek hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak eğitim ve kariyer hayatlarına yönelik tavsiyelerini paylaştı.

DOKTOR ADAYLARI BAKAN MEMİŞOĞLU İLE BULUŞTU

Programın öne çıkan buluşmalarından biri Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile üniversite adayları arasında gerçekleşti. Özellikle tıp fakültesini ve sağlık alanındaki bölümleri hedefleyen gençler, mesleklerine ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Bakan Memişoğlu'na sorma fırsatı buldu.

Eğitim ve meslek hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaşan Bakan Memişoğlu, tıp eğitimi, hekimlik mesleği, sağlık alanındaki kariyer olanakları ve gençleri gelecekte bekleyen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, doktor adaylarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, hekimlik mesleğinde sürekli öğrenmenin, sorumluluk bilincinin ve insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Gençlerle sohbet eden Bakan Memişoğlu, üniversite yıllarının yalnızca mesleki bilgi edinilen bir dönem olmadığını, kişisel gelişim açısından da önemli bir süreç olduğunu belirterek gençlere hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Programın ikinci gününde Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ile içerik üreticisi Nurdan Albamya İnce de gençlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İki gün boyunca devam eden Üniversite Tercih Destek Programı ile üniversite adayları; eğitimden sağlığa, teknolojiden kariyer planlamasına kadar farklı alanlarda önemli isimlerle buluşurken, birebir tercih danışmanlığıyla geleceklerine yön verecek kararlar için profesyonel destek alma fırsatı buldu.