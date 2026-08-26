Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'da, özel bir şirkete ait katı atık ayrıştırma tesisinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Bolu Belediyesi tarafından özel bir geri dönüşüm şirketine kiralanan katı atık ayrıştırma tesisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tesis alanından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tesisi saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)