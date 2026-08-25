Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Osman Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisi İlker Erdem Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Yılmaz yönetimindeki 34 BJ 6329 plakalı motosiklet, Y.K. idaresindeki 37 AAN 078 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Osman Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)