Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA) - BOLU'da yapımı devam eden ve tamamlandığında bölgenin en büyük yaşam alanı olması planlanan 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabının yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Bolu Belediyesi tarafından Büyüksu Deresi kenarındaki 100 bin metrekarelik alanda projelendirilen parkta çalışmalar sürüyor. Bolu Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan, beraberindeki heyetle şantiye alanında incelemelerde bulunarak Fen İşleri yetkililerinden bilgi aldı. Park alanının 40 bin metrekarelik bölümünün peyzaja, 11 bin metrekarelik bölümünün ise yapay gölete ayrıldığı belirtildi. Ekim ayı itibarıyla asfalt ve üstyapı çalışmalarına başlanmasının planlandığı kaydedildi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özcan, projenin Bolu'ya büyük değer katacağını belirterek, 'Tamamlandığında bölgenin en büyük parkı olacak. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Şimdiden Bolu'muza hayırlı olsun' dedi.

Ziyaretçilerin kolay ulaşımı için 3 farklı noktadan bağlantı yolunun yapılacağı parkta; çocuk oyun alanları, göl manzaralı restoran, piknik alanları, koku bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunacak. Parkın bölümlerinden biri olacak 'Cumhuriyet Çınar Ormanı'nda ise Cumhuriyet'in her yaşında yeni bir çınar ağacı dikilerek, Cumhuriyet mirasının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. (DHA)