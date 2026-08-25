Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde, şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu sahilde bir kişi, yasağa rağmen suya girdi. Bir süre yüzen kişi, dalgaların şiddetini artırmasının ardından kıyıya dönmekte güçlük çekti. Durumu fark eden çevredekiler, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen cankurtaranlar ve çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)