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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise bireysel çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı takımın bugünkü idmanına savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle katılmadı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.

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