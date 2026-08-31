YARALILARDAN 9'U TABURCU EDİLDİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunda çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Canalp'a Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Feyat Tunç eşlik etti. Yangında dumandan etkilenen 10 kişiden 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülsüm T.'nin (27) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Vali Canalp, ayrıca yangında hayatını kaybeden Şanziment Sarıoğlu ve Emine Yani'nin ailelerini de ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)