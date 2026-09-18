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Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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