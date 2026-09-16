Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Elifnaz Yeke, ailesiyle yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Elifnaz Yeke'nin cenazesi, bugün ikindi vakti Muratbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)