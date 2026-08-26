Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Bakırköy'de, çalışma izni ve oturum hakları bulunmayan yabancı uyruklu kadınları, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, oturum ve çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınların bulunduğu, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldıkları belirlendi. Bunun üzerine ev takibe alındı.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIRLAR

Ekiplerin yaptığı izleme ve gözetleme çalışmalarında, eve çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Ayrıca sanal medya platformlarında yapılan canlı yayınlar aracılığıyla, yine çalışma ve oturum izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği belirlendi. Tespitlerin ardından dün eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 kişi yakalandı. Operasyon sırasında evin balkonundan yandaki dairelere geçerek kaçmaya çalışan, 7'sinin otorum hakkı bulunan, 7'sinin ise bulunmayan toplam 14 kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve çok sayıda defter ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, oturum izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin tamamlanması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)