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Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağı su kaynaklarımızdan temizledik / Ek fotoğraflar
Avrupa Gazete
Editör
26.08.2026 - 16:19
Yayınlanma
26.08.2026 - 16:25
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DHA
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