ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemlerinde dijitalleşme çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ödeme süreçlerinin dijitalleşmeye devam ettiğini belirterek, 'Denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor. Vatandaşlarımız, devreye aldığımız odemeler.uab.gov.tr üzerinden denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek' ifadelerini kullandı.

Dijital ödeme imkanının geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, 'Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine imkan sağlıyoruz' dedi.

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, sistemin kapsamının da genişletileceğini kaydetti. Uraloğlu, 'Bu imkanın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı. (DHA)