ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)