ANKARA, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya EXPO Alanı'nda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (C9OP31) hazırlıklarını inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31 kapsamında Antalya EXPO Alanı'nda hazırlıklar sürüyor. COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları Açılış Töreni için kente giden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programın ardından EXPO Alanı'nda yerinde inceleme yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda devam eden hazırlıklar hakkında bilgi alan COP31 Başkanı Kurum, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Kurumlar arası çalışmaları, ulaşım ve lojistik, teknik altyapı gibi konularda bilgi alan Kurum, devam eden inşa çalışmalarını yerinde gördü, EXPO Alanı'na ağaç dikti.

TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek COP31 oturumlarında Türkiye, söylemlerin yerine eylemlere bırakacağı; ülkelerin harekete geçmesini sağlayacak 'Uygulama COP'u'nu hayata geçirmek istiyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon hedefleri ile planlanan COP31'de 190'dan fazla ülkenin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak. (DHA)