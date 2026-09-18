Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'TEKNOFEST, Türkiye'nin öz güven devrimidir. Sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeğidir' dedi.

Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dicle Üniversitesi'nde TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışma alanını ziyaret etti. Bakan Kacır ile Bayraktar'a ASELSAN Genel Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akyol, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, Diyarbakır'da teknoloji heyecanının yaşandığını belirterek, 'TEKNOFEST Güneydoğu'da, Diyarbakır'da teknolojinin şenliği ve rüzgarı esiyor. Dicle Üniversitesi'nde üç yarışmamız, Mezopotamya Fuar Merkezi'nde de sekiz yarışmamız, toplam 5 bin öğrencimiz finalist olarak kıyasıya insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji, inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar. Toplamda 1,6 milyon öğrencimiz başvurdu bu yıl yarışmalara, 700 bin takımla. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1,3 milyon öğrenci başvurdu ve bugün 5 bin öğrencimizin dünyaya damgasını vuracak eserlerini ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda, çepeçevre, her alanda onların eserlerine tanıklık etmeye, bu iftihar tablosuyla gurur duymaya geldik. Teknolojinin rüzgarı TEKNOFEST Güneydoğu'da esecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyalara, tüm insanlığa ve milletimize inşallah çok parlak bir geleceğin inşası, yarınların dünyasının inşasını bu nesiller gerçekleştirecek. Biz herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde de bu topraklarda, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları bu teknoloji rüzgarına, bu şölene bekliyoruz' dedi.

'DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİYORLAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise TEKNOFEST'in gençler için ilham kaynağı olduğunu belirterek, 'Değerli başkanımız da ifade ettiler. TEKNOFEST, Türkiye'nin öz güven devrimidir. Sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeğidir. Bu topraklar, tarihin başladığı topraklar. İnsanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı ve teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. İşte burada insanlık yararına teknoloji yarışmaları yine çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanını paylaşmaktan gururluyuz. İnşallah 30 Eylül'de de Şanlıurfa'da buluşmak üzere' diye konuştu. (DHA)